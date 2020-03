Notare reduzieren Kanzleitätigkeit stark

Auch Notare reduzieren angesichts der Corona-Krise ihre Kanzleitätigkeit stark. Der Schutz der Gesundheit der Klienten und Mitarbeiter geht vor, teilte die Notariatskammer in einer Aussendung am Mittwoch mit. Auch in der Kammer werde bis auf Weiteres kein Parteienverkehr stattfinden.