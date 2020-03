Biden und Sanders treten in TV-Duell gegeneinander an

Überschattet von der Coronavirus-Krise treten die demokratischen US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders am Sonntagabend (20.00 Uhr; Montag 01.00 Uhr MEZ) in einem TV-Duell gegeneinander an. Der 77-jährige Ex-Vizepräsident Biden und der 78-jährige linksgerichtete Senator Sanders wollen wenige Tage vor der nächsten Vorwahlrunde Wähler von sich überzeugen.