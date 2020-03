Junger Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen

Ein 15-Jähriger ist nach palästinensischen Angaben bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland erschossen worden. Bei dem Vorfall südlich von Nablus sei der Palästinenser von einer Kugel in den Kopf getroffen worden, er sei seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mit.