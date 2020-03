61-jähriger Grazer bedroht Bekannte mit Umbringen

Ein 61-jähriger Grazer hat am Montagabend eine 32-jährige Bekannte geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Die Frau erlitt eine blutende Wunde am Hinterkopf, der Mann wurde von der Polizei festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte.