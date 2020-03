Insgesamt 43 Tote bei Angriffen in Burkina Faso

Bewaffnete Angreifer haben in mehreren Dörfern des westafrikanischen Sahelstaates Burkina Faso 43 Menschen getötet und weitere sechs verletzt. Die Attacken richteten sich gegen die im Norden gelegenen Orte Dinguila und Barga, teilte die Regierung am Montag in einer Erklärung mit.