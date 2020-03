16-Jähriger verpasste Mann in Wien mehrere Messerstiche

Ein 16-Jähriger hat einem Mann in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten Messerstiche in den Rücken und in einen Oberschenkel verpasst. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer wurden die Einsatzkräfte kurz vor 2.00 Uhr in die Gellertgasse gerufen, weil das Opfer auf der Straße lag. Der 16-Jährige war bereits geflüchtet.