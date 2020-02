Schweiz verbietet vorerst Großveranstaltungen - Ligen ruhen

Das Coronavirus legt in der Schweiz den Sport am Wochenende teilweise lahm. Die Fußball-Liga Swiss Football League hat alle Partien in der Super League und der Challenge League abgesagt und auf ein noch nicht bestimmtes Datum verschoben. Die Spiele der Eishockey-Liga finden vor leeren Zuschauerrängen statt.