Trumps verurteilter Ex-Berater Stone fordert neuen Prozess

Der in der Russland-Affäre verurteilte Ex-Berater von US-Präsident Donald Trump, Roger Stone, hat einen neuen Prozess gefordert. Stone reichte am Freitag einen entsprechenden Antrag vor dem zuständigen Gericht in Washington ein. Due Gründe für den Schritt wurden zunächst nicht bekannt.