SPÖ stellt wegen Justiz im Bundesrat Dringliche an Kurz

Die SPÖ will die Justizdebatte weiter vorantreiben und lädt daher Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag zur Beantwortung einer "Dringlichen Anfrage" in den Bundesrat. Unter anderem wollen die Sozialdemokraten die Namen jener Journalisten hören, die dem Kanzler nach dessen Aussagen Informationen über Leaks in der Staatsanwaltschaft gegeben haben. Dies sei "absolut aufklärungswürdig".