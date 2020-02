Regisseur Joseph Vilsmaier 81-jährig gestorben

Der deutsche Regisseur Joseph Vilsmaier ist am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte eine PR-Agentur am Mittwoch in München im Auftrag der Familie mit. Filme wie "Schlafes Bruder", "Comedian Harmonists" oder "Herbstmilch" haben ihn weit über Deutschland hinaus bekannt gemacht.