Abbas weist Trumps Nahost-Plan im UNO-Sicherheitsrat zurück

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat den Nahost-Plan von US-Präsident Donald Trump vor dem UNO-Sicherheitsrat entschieden zurückgewiesen. "Wir lehnen den israelisch-amerikanischen Plan ab", sagte Abbas am Dienstag im Sicherheitsrat in New York. Das Vorhaben stelle die "legitimen Rechte der Palästinenser" infrage.