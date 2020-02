App macht Daten von Millionen Wählern in Israel öffentlich

Durch eine Wähler-App sind in Israel laut einem Medienbericht persönliche Informationen aller rund 6,5 Millionen Wahlberechtigten im Internet öffentlich zugänglich gewesen. Die Daten seien durch die Likud-Partei des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu vor der Parlamentswahl am 2. März in der App hochgeladen worden, schrieb die linksliberale Zeitung "Haaretz".