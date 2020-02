Razzia gegen Römer Mafiabande: Festnahmen auch in Österreich

38 Personen sind im Rahmen einer Razzia gegen eine mafiöse Organisation in Rom um den seit 2018 inhaftierten Boss Salvatore Nicitra festgenommen worden. Die Bande hatte sich vor allem auf Glücksspiel und Online-Wetten konzentriert, teilten die Anti-Mafia-Behörden in Rom mit. Einige Mitglieder der Bande wurden laut Medienangaben auch in Österreich und Spanien festgenommen.