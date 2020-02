Fotolegende Lennart Nilsson im WestLicht zu sehen

"Ein Kind entsteht" lautet der Titel seines erfolgreichsten Werkes, und genau dieser frühe Lebensabschnitt steht nun auch im Fokus einer Ausstellung: Mit "The Beginning" zeigt die Wiener Fotogalerie WestLicht die populären Aufnahmen der schwedischen Fotolegende Lennart Nilsson (1922-2017), der in den 1960ern mit Bildern von Föten weltbekannt wurde.

Dabei war die Wissenschaftsfotografie gar nicht Nilssons erste kreative Heimat, wie in der von 11. Februar bis 3. Mai laufenden Schau zu erfahren ist. So führten ihn Reportagen als Fotojournalist etwa zu einer schwedischen Hebamme in den Kongo, hatte er in der Arktis seine Kamera ebenso dabei wie für Shootings mit dem Filmstar Ingrid Bergman. Aber auch der Wiener Architekt Josef Frank kam Nilsson vor die Linse.

Dennoch: Bis heute bekannt ist der Fotograf allen voran für jene Bilder, die zunächst im "Life"-Magazin erschienen sind und später Eingang in den Band "Ein Kind entsteht" fanden. Dass Mitte der 1960er das noch ungeborene Leben in so gestochen scharfen, teils in Farbe gehaltenen Fotografien zu bestaunen war, galt als Sensation. Und selbst angesichts heutiger Techniken wie 3D-Ultraschall strahlen Nilssons Bilder immer noch eine ungebrochene Faszination aus.

Insofern ist es kein Wunder, dass "Ein Kind entsteht" bis heute ein Bestseller geblieben ist, in 20 Sprachen übersetzt wurde und in sechs Auflagen bereits mehr als 50 Millionen Mal über den Ladentisch ging. Seine mittels Spezialkameras, Linsen und Endoskopen aufgenommenen Bilder von Föten, die vor schwarzem Hintergrund in der Fruchtblase schwimmen, sich scheinbar den Finger in den Mund stecken oder für die Betrachter einfach ganz nah herangeholt werden, waren nicht weniger als eine technische und ästhetische Pionierleistung.