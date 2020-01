Neue Ausstellung in NS-Gedenkstätte Theresienstadt eröffnet

In der NS-Gedenkstätte Theresienstadt ist am Dienstag eine neue Ausstellung eröffnet worden, die an das Schicksal von mehr als 80.000 Menschen erinnert. Sie waren zwischen 1941 und 1945 aus dem Ghetto in der Festungsstadt in deutsche Vernichtungslager wie Auschwitz und Treblinka verschleppt und umgebracht worden.