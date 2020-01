Wettbetrugsverdacht bei fünf Grazer BSL-Spielern

Der Basketball-Erstligist UBSC Graz hat sich von fünf des Wettbetrugs verdächtigten Spielern getrennt. Die Männer waren am Montag wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr festgenommen worden. Die Clubführung hatte bereits vor rund drei Wochen aufgrund eines für sie erkennbaren "Bedrohungspotenzials" Anzeige wegen Betrugsverdacht erstattet, hieß es am Dienstag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv)

"Man macht eine solche Anzeige nicht leichtfertig. Wir sind uns absolut bewusst, welche Tragweite das für den Verein und das Umfeld der betroffenen Personen hat. Wenn der Verdacht besteht, gibt es aber eine Nulltoleranz", sagte Michael Fuchs, der General Manager des UBSC Graz, der in der Basketball Superliga (BSL) spielt. "Der Vorstand des UBSC Graz distanziert sich schärfstens von diesen mutmaßlich im Raum stehenden Dingen. Dieses Verhalten, so es eines gegeben ist, hat in unserem Verein nichts verloren", sagte Fuchs.

Der Langzeitfunktionär zeigte sich bei dem Medientermin in Graz erschüttert. "Es ist ein schwarzer Tag für den UBSC Graz. Der Schaden ist derzeit weder personell noch finanziell annähernd absehbar." Der Verein sei hier das Opfer. "Man will als Verein mit so etwas nie in Berührung kommen. Der Verein ist hier unschuldig zum Handkuss gekommen." Details zum Sachverhalt wollten Fuchs und Liga-Geschäftsführer Tomas Kanovsky aufgrund des laufenden Verfahrens nicht nennen. "Mein Kenntnisstand derzeit ist, dass es sich auf diese fünf Personen beschränkt", sagte Fuchs.

Namen wollte Fuchs keine nennen, aber wer die fünf sind, "wird man nächste Woche sehen", wenn das nächste Spiel bestritten wird. "Es war unmöglich, sie weiter ein Spiel bestreiten zu lassen", meinte der Manager. Allerdings musste man nach der Anzeigenerstattung bei der Polizei noch zwei Spiele mit den Verdächtigen über die Bühne bringen, ohne dass sie Verdacht schöpfen. So sei es mit der Exekutive abgesprochen gewesen. Erst nachdem die Polizei zugriff und die mutmaßlichen Betrüger festgenommen hatte, durfte man darüber sprechen, so Fuchs.

Die Information, dass bei den Spielen nicht alles ordnungsgemäß abgelaufen sein könnte, gab es laut Fuchs nach dem Spiel gegen Wels Anfang Jänner. Man habe den Verdacht für glaubwürdig empfunden, daher entschied der Vorstand, eine Anzeige zu erstatten. Sogar verbal soll der Manipulation Nachdruck verliehen worden sein, was von den Verantwortlichen als "Bedrohungspotenzial" erkannt wurde. "Es gab keine Überlegung das anders zu machen", betonte Fuchs. "Wir sind unseren rund 200 Vereinsmitgliedern und Sponsoren verpflichtet." Auf Bitte der Polizei habe man sich vorerst der Verschwiegenheit verschrieben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. "Wir saßen dann beim Spiel und wussten, dass es vielleicht nicht so läuft. Das ist ein Horror", beschrieb Fuchs die vergangenen Partien mit dem Wissen um mögliche Manipulation.

Nach dem Zugriff am Montag könne man nun an die Öffentlichkeit: "Die letzten drei Wochen waren ein enormer Stressfaktor. Am 31. Jänner ist Meldeschluss. Seit ich davon erfahren habe, habe ich noch keine Nacht vor 2.00 Uhr ein Auge zugedrückt." Man versuche die Spieler zu ersetzen, sagte Fuchs, habe schon gescoutet und etwas in der Hinterhand, so mancher neuer Spieler sei auch schon verpflichtet worden. "Ja, fünf ist eine größere Anzahl, es könnten aber auch zehn ausgetauscht werden, wenn man mit zehn nicht zufrieden ist", erklärte der UBSC Graz-Manager. "Niemand will - salopp gesagt - einen Stinkstiefel, auch wenn er noch so gut ist." Noch am Dienstag wollte er den restlichen Kader aufklären.

Fuchs geht davon aus, dass auf Spiele gewettet wurde, die der UBSC verlieren sollte. Tatsächlich haben die Grazer von bisher 18 Spielen der Saison erst vier gewonnen. Ein Match gegen den BC Vienna am 8. Jänner wurde gar nach einer 17 Punkte-Halbzeitführung noch verloren.

Liga-Manager Kanovsky sagte: "Ich bin maßlos enttäuscht und verärgert, wenn sich das bestätigt und Spieler so einen tollen Sport für so etwas missbrauchen." Seit Monaten setze die Liga viel Energie ein, um Basketball in Österreich sichtbarer zu machen: "Das torpediert diese Arbeit, die Leidenschaft und die Klubs, alle, die hier investieren." Er und die Liga wollen zusammen mit dem Verein alles tun, um die Sache aufzuklären. "Graz ist ein wichtiger Standort mit tollem Basketball. Hier wird tolle Arbeit geleistet", streute Kanovsky Fuchs in der schweren Zeit Rosen. Dem Geschäftsführer sei "völlig unerklärlich, wie Menschen so etwas sabotieren können".

Mit den Clubs soll schon in den kommenden Tagen über den Verdacht gesprochen und mögliche Konsequenzen beraten werden, kündigte Kanovsky an: "Damit sich das nicht mehr wiederholt, aber schwarze Schafe wird es immer geben." Für die Liga sei so ein Verdacht komplett neu, man müsse nun die Ermittlungsergebnisse selbst erst einmal evaluieren. Der Spielbetrieb werde aber auf alle Fälle weitergehen, "die Clubs können ja nichts dafür". Mit den Statuten der Liga sei man auf solche Fälle zwar vorbereitet, aber es sei noch unklar, was nun geschehe, sagte Kanovsky.

Auf Journalisten-Nachfrage, ob man die Spieler noch mehr kontrollieren müsse, meinte Fuchs: "Wir wollen sicherstellen, dass wir die bestmögliche Leistung bekommen, die wir bezahlen. Den ganzen Kader 24 Stunden zu überwachen, ist aber nicht durchführbar." Man setze bei den Spielern einen "guten Charakter" voraus.

Seitens der Staatsanwaltschaft hieß es, dass die Verdächtigen noch am Dienstag in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht werden sollen. Ob über sie die U-Haft verhängt wird, sei noch offen, sagte Sprecher Christian Kroschl zur APA.

Die Staatsanwaltschaft Graz erklärte Dienstagnachmittag, dass der Manipulationsverdacht durch fünf Spieler bei mehreren Partien der laufenden Saison der Basketball-Bundesliga bestehe: "Im Konkreten sollen sie den Ausgang der Spiele durch schwache Leistungen, spielentscheidende Fehler, vorgetäuschte Verletzungen und dergleichen gezielt zum Nachteil des Vereins beeinflusst haben."

"Im Hintergrund wurden auf Niederlagen des UBSC Graz mit einer gewissen Punktedifferenz Geldsummen gewettet", hieß es weiter. Aufgekommen sei der Betrugsverdacht durch Hinweise "aus dem Mannschaftsumfeld gegenüber dem Management des Vereins". Neben den Festnahmen wurden am Montag über Anordnung der Staatsanwaltschaft auch Hausdurchsuchungen durchgeführt.

"Die Ergebnisse der Hausdurchsuchungen sowie der Einvernahmen der Beschuldigten und Zeugen durch die Kriminalpolizei sind noch ausständig. Auch von wem und in welcher Höhe die Wetten platziert wurden, ist noch Gegenstand der erst am Anfang stehenden Ermittlungen", ist der Aussendung weiter zu entnehmen. Der Tatverdacht laute derzeit auf schweren gewerbsmäßigen Betrug.

Für Sport Austria-Präsident Hans Niessl seien die Festnahmen in Graz sowie die bedingten Haftstrafen für Ex-Langläufer Johannes Dürr und einen Langlauf-Trainer in Innsbruck "ein Zeichen dafür, dass die Systeme und Gesetze zur Bekämpfung von Doping, Wett- und Sportbetrug greifen". "Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei der NADA Austria und beim Team des Play Fair Code für ihre gute Arbeit und für die gute Zusammenarbeit mit uns herzlich bedanken. Wir werden den Kampf gegen Betrug im Sport weiterhin konsequent verfolgen: Dabei muss bei den immens wichtigen Präventionsmaßnahmen auch immer klar rüberkommen, dass für Betrüger kein Platz in der rot-weiß-roten Sportfamilie ist", betonte Niessl.