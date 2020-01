Djokovic trifft in Melbourne-Halbfinale auf Federer

Zwei der "big three" im Herren-Tennis haben das von vielen erhoffte Semifinale der Australian Open erreicht und es kommt am Donnerstag zum Halbfinal-Hit: Titelverteidiger Novak Djokovic hatte am Dienstag gegen den Kanadier Milos Raonic 6:4,6:3,7:6(1) aber weit weniger Mühe als Roger Federer. Der Schweizer kam erst nach Abwehr von sieben Matchbällen gegen Tennys Sandgren (USA) weiter.