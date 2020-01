Peruaner stimmen über neues Parlament und Reformkurs ab

In vorgezogenen Neuwahlen haben die Bürger in Peru am Sonntag über ein neues Parlament und damit auch den Reformkurs von Staatschef Martin Vizcarra abgestimmt. Die Wahllokale in dem Andenland öffneten um 08.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MEZ). Schon vorher hatten sich in der Hauptstadt Lima lange Schlangen von Wahllokalen gebildet, wie Agentur-Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.