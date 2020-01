Van der Bellen lässt via Twitter hinter Tapetentür blicken

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lässt anlässlich der Halbzeit seiner Amtsdauer in einem auf Twitter veröffentlichten Video hinter die rote Tapetentür in der Präsidentschaftskanzlei blicken. Schließlich sei die häufigste Frage an ihn seit seiner Angelobung vor drei Jahren gewesen: "Was ist eigentlich hinter dieser Tapetentür, aus der ich regelmäßig herauskomme und wieder zurückgehe?"