Interesse für Strache-Auftritt laut DAÖ sehr groß

In den Wiener Sofiensälen findet am Donnerstag das Neujahrstreffen der erst kürzlich - von drei abtrünnigen Wiener FPÖ-Politikern - gegründeten Partei "Allianz für Österreich" (DAÖ) statt. Die erste größere Zusammenkunft der Bewegung wird mit Spannung erwartet, da Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dort das Wort ergreifen wird. Das Interesse an dem Auftritt ist laut DAÖ sehr groß.