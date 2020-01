Magen-Darm-Epidemie: Reinigungsaktion im Yosemite-Park

Facebook

© National Geographic/Jimmy Chin

Die meisten Fälle traten demnach in der ersten Jännerwoche auf. In den vergangenen Tagen nahmen die Neuerkrankungen den Angaben zufolge ab. Bei den meisten Betroffenen hätten die Symptome einer Norovirus-Erkrankung entsprochen, teilte die Parkverwaltung weiter mit.

Der Nationalpark arbeitet nach eigenen Angaben in dem Fall eng mit den Gesundheitsbehörden und der Firma Aramark zusammen, welche die Hotels, Restaurants, Campingplätze und Shuttle-Busse in dem berühmten Park betreibt. Das Unternehmen stand bei Besuchern zuletzt wegen schlechter Essensqualität und anderer Dienstleistungen in der Kritik.