Salzburg gewann auch viertes EBEL-Saisonduell mit Capitals

Red Bull Salzburg hat am Freitag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) den Schlager gegen die Vienna Capitals daheim 3:2 nach Verlängerung und damit auch das vierte Saisonduell mit den Wienern gewonnen. Mario Huber traf in Minute 4 der "Overtime". Damit wahrte Salzburg seine seit der zweiten Runde währende Tabellenführung, der Vorsprung auf die Caps bei einem Spiel weniger beträgt zwei Punkte.