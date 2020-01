Fußgängerin in Wien mit 3,58 Promille

Eine Fußgängerin hat am frühen Donnerstagnachmittag in Wien-Penzing 3,58 Promille Alkohol im Blut aufgewiesen, als sie in der Linzer Straße bei einem Unfall mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden ist. Laut Polizeisprecher Harald Sörös bemerkten Zeugen die Frau um 14.40 Uhr, wie sie auf Höhe der Hausnummer 93 aufrecht, aber torkelnd die Fahrbahn überquerte.