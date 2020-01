ÖVP-NÖ-Auftakt in Wr. Neustadt mit Kurz und Mikl-Leitner

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner haben am Dienstagabend den Auftakt der Volkspartei in den Gemeinderatswahlkampf in Wiener Neustadt unterstützt. Bürgermeister Klaus Schneeberger, seit fünf Jahren an der Spitze einer "bunten" Regierung in der zweitgrößten Stadt in Niederösterreich, will dort mit der ÖVP am 26. Jänner erstmals überhaupt Platz eins erobern.