Sánchez mit knapper Mehrheit spanischer Regierungschef

In Spanien ist die monatelange politische Hängepartie beendet: Das Parlament wählte am Dienstag mit knapper Mehrheit den Sozialisten Pedro Sánchez zum Ministerpräsidenten. Der bisherige geschäftsführende Regierungschef steht künftig an der Spitze einer Minderheitsregierung mit der linksgerichteten Unidos Podemos (UP) als Koalitionspartner.