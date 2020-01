Haftprüfung nach Unfall in Südtirol am Mittwoch

Nach dem Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol mit sieben Toten wird die Haftprüfung über den Autolenker am Mittwoch stattfinden. Dies berichtete die dpa unter Berufung auf die Carabinieri in Bozen. Indes befanden sich am Dienstag noch zwei Personen auf Intensivstationen in Bozen und Bruneck. Der Zustand des Verletzten in Bozen war weiter kritisch, jener des Patienten in Bruneck stabil.