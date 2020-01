Acht Tote bei Brand von Wohncontainern bei Moskau

Facebook

Die Behörden wollten prüfen, ob ein Kurzschluss an einer elektrischen Heizung das Unglück am Tag des russisch-orthodoxen Weihnachtsfests ausgelöst hatte. In Russland kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu verheerenden Bränden, bei denen viele Menschen starben. Bei Jaroslawl, einer Stadt etwa 300 Kilometer nordöstlich von Moskau, kamen in der Nacht auf Dienstag drei Kinder ums Leben. Die Eltern wurden mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Drei Erwachsene starben ebenfalls am Dienstag bei einem Wohnhausbrand nahe Nischni Nowgorod, 400 Kilometer östlich der russischen Hauptstadt.