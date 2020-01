Cyberangriff auf Außenministerium kann noch Tage andauern

Der Cyberangriff auf die IT-Systeme des Außenministeriums ist auch am Dienstag noch im Laufen gewesen. Ebenso die Abwehrmaßnahmen, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Dienstagvormittag der APA. Die Attacke könne sich auch noch in den kommenden Tagen fortsetzen.