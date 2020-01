"Fantastischer Heimsieg" der Spurs gegen Milwaukee

Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) in der NBA ein Ausrufzeichen gesetzt: Sie bezwangen Liga-Leader Milwaukee Bucks mit 126:104. Für Jakob Pöltl, der in 12:46 Minuten Spielzeit auf zwei Punkte, vier Rebounds und einen Assist kam, war es ein "fantastischer Heimsieg". Die Texaner revanchierten sich eindrucksvoll für das 118:127 zwei Tage zuvor in Wisconsin.