Exit Polls sehen Ex-Premier Zoran Milanovic in Kroatien vorn

Der kroatische Ex-Premier Zoran Milanovic liegt laut Nachwahlbefragungen bei den Präsidentschaftswahlen in Kroatien am Sonntag in Führung. Der Sozialdemokrat führt mit 53,25 Prozent der Stimmen vor der amtierenden konservativen Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic mit 46,75 Prozent, meldeten mehrere kroatische Fernsehsender.