Rechter Aktivist will neuer Präsident Boliviens werden

Der rechte Aktivist Luis Fernando Camacho will sich bei den Wahlen im kommenden Jahr in Bolivien um das Amt des Präsidenten bewerben. In der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) unterzeichnete er mit seinem Vizepräsidentschaftskandidaten Marco Pumari ein politisches Abkommen.