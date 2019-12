Mann soll in Deutschland Baby seiner Freundin getötet haben

Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart soll das Baby seiner Lebensgefährtin getötet haben. Er sitze wegen dringenden Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Mutter hatte ihren Sohn am 20. Dezember leblos in seinem Bettchen entdeckt. Die 20-Jährige alarmierte den Rettungsdienst, doch das Kind starb noch am selben Tag im Spital.