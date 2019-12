New England und Houston fixierten Divisionstitel

Die New England Patriots und die Houston Texans haben sich am Samstag in der National Football League (NFL) Divisionstitel und damit Heimrecht in der ersten Play-off-Runde gesichert. Titelverteidiger New England setzte sich zu Hause gegen den Divisionsrivalen Buffalo Bills mit 24:17 durch und gewann bereits zum elften Mal in Folge die AFC East.