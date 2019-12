Verdächtige vom Berliner Weihnachtsmarkt aus Salafistenszene

Die beiden verdächtigen Männer, die am Samstag einen Polizeieinsatz auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ausgelöst hatten, gehören laut Polizei der salafistischen Szene an. Das sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am Sonntag. Ob sie damit auch als islamistische "Gefährder" eingestuft werden, sagte der Sprecher nicht.