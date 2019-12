Ein Toter und zwei Verletzte bei Flugzeugabsturz im Pinzgau

Bei einem Flugzeugabsturz in Fusch an der Großglocknerstraße (Bezirk Zell am See) in Salzburg hat es am Samstag einen Toten und zwei möglicherweise Schwerverletzte gegeben, wie das Rote Kreuz berichtete. Bei den Verletzten handelte es sich um einen Mann und um eine Frau. Beim Flugzeug soll es sich um ein Kleinflugzeug handeln. Der Absturz ereignete sich im Bereich der sogenannten Erlhofplatte.