Diebe stahlen Lkw mit 160.000 Schwedenbomben in NÖ

Eine süße Ader haben derzeit offenbar Diebe in Österreich: In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte einen Lkw bei einer Spedition im südlichen Niederösterreich mitgehen lassen, der mit 33 Paletten - knapp 160.000 Stück - Schwedenbomben beladen war. Das teilte das Unternehmen Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben am Abend mit.