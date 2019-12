Kardinal Schönborn nach Lungeninfarkt auf Weg der Besserung

Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn befindet sich nach einem Lungeninfarkt auf dem Weg der Besserung. Wie die Erzdiözese Wien am Mittwoch gegenüber "Kathpress" erklärte, sei der Lungeninfarkt rechtzeitig erkannt und gut behandelt worden. Der Wiener Erzbischof, der vor über einer Woche ins Spital eingeliefert worden war, wird nun einen mehrwöchigen Kuraufenthalt antreten.

© APA

Dazu hätten ihm die behandelnden Ärzte geraten, hieß es seitens der Erzdiözese. Somit könne er in der Weihnachtszeit und bis in den Jänner hinein nicht an öffentlichen Messfeiern teil- oder Termine wahrnehmen. Der Kardinal bedanke sich für die vielen Genesungswünsche und "bittet alle um Verständnis, deren Pläne durch seine Erkrankung durcheinandergebracht wurden".

Der Wiener Erzbischof hat in diesem Jahr bereits einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich. Im Mai musste sich Schönborn einer Prostatakrebs-Operation unterziehen.