ÖBB fahren mit Demokratie-Lok quer durch Österreich

Die ÖBB sind ab sofort mit einer Lokomotive im Parlamentsdesign unterwegs. Mit der Aktion soll auf die Bildungsinitiative "Demokratie in Bewegung" aufmerksam gemacht werden. Am Montag wurde die Lok mit Pallas-Athene-Foto an der Seite am Wiener Hauptbahnhof von den drei Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP), Doris Bures (SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ) getauft.