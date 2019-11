Verletzte bei Messerattacke in Den Haag - Täter flüchtig

Bei einer Messerattacke in einer Einkaufsstraße in Den Haag sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der niederländischen Polizei befinden sich Notfalldienste vor Ort. Laut den Sicherheitsbehörden wird ein Mann im Alter zwischen 45 und 50 Jahren gesucht, der dem Aussehen nach nordafrikanischen Ursprungs sein könnte.