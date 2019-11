Schiff vor Lampedusa gekentert: 149 Personen gerettet

Vor der süditalienischen Insel Lampedusa ist am Samstag ein Schiff mit rund 170 Migranten an Bord gekentert. 149 Personen konnten gerettet und von Schiffen der italienischen Küstenwache nach Lampedusa gebracht werden, berichteten italienische Medien am Abend. Todesopfer wurden bisher keine gemeldet.