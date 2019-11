Neuer Versuch für Felsräumarbeiten in Feld am See

Auch am Freitag sind nach dem Unwetter vom Wochenende die Aufräumarbeiten in Kärnten weitergegangen. Neben Stall im Mölltal und Stockenboi war das Bundesheer in Feld am See im Einsatz, wo ein loser Felsbrocken eine Siedlung bedroht. In Kleinglödnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) hat sich die Hochwasser führende Gurk ein neues Bachbett gegraben.