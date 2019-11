Explosionen in der Nähe des Flughafens in Damaskus

In der Nähe des Flughafens in Damaskus sind am Dienstag in der Früh Explosionen vernommen worden. Weitere Einzelheiten zur Art der Explosionen und deren Ursprung waren zunächst nicht bekannt, wie das staatliche syrische Fernsehen berichtete. Wenige Minuten später gab das israelische Militär bekannt, vier Flugkörper aus Richtung Syrien auf dem Weg nach Israel abgefangen zu haben.