Kärntner am Weg zum Christbaumschneiden bei Unfall getötet

Ein 76-jähriger Kärntner, der am Dienstagnachmittag abgängig gemeldet worden ist, ist am Mittwochvormittag bei einer Suchaktion tot aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage Medienberichte, wonach der Mann mit seinem Auto im St. Margareten im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) in steilem Gelände abgestürzt ist.