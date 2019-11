"Lehre mit Matura" soll flexibler und verbindlicher werden

Das Bildungsministerium will die Lehre aufwerten und auch für aufstiegswillige Jugendliche attraktiv machen. Dazu soll das Förderprogramm "Lehre mit Matura" stärker an die Bedürfnisse der Lehrlinge angepasst werden: Zugang zum Programm, Kursdauer sowie inhaltliche Schwerpunkte sollen flexibler werden. Dadurch soll die Absolventenquote erhöht werden, hieß es am Freitag.