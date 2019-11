Burgenlands Ex-Landeshauptmann Niessl neuer BSO-Präsident

Burgenlands Ex-Landeshauptmann Hans Niessl ist neuer Präsident der Bundessportorganisation (BSO). Der 68-Jährige, der einziger Kandidat auf die Nachfolge des im August unerwartet verstorbenen Rudolf Hundstorfer war, wurde am Freitag auf der BSO-Generalversammlung mir klarer Mehrheit für fünf Jahre in sein neues Ehrenamt gewählt.

Niessl erhielt in der geheimen Wahl bei 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung das Vertrauen von 109 der 114 anwesenden Delegierten, kam so problemlos auf die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Ab 13.30 Uhr (live ORF Sport +) präsentiert sich Niessl im Wiener Haus des Sports in seiner neuen Funktion.