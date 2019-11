Oberösterreicher in Namibia von Elefanten tot getrampelt

In Namibia ist am Mittwoch ein 59-jähriger Oberösterreicher von einem Elefanten tot getrampelt worden. Der Mann war gemeinsam mit seiner Frau und vier Freunden privat unterwegs, als es zu dem tragischen Unfall kam, bestätigte das Außenministerium in Wien. Die Botschaft in Pretoria war von der Reisegruppe informiert worden, dass der Mann von einem Elefanten attackiert und getötet worden war.