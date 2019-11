Domingo nicht bei Theaterevent vor Olympia in Tokio

Placido Domingo wird kommendes Frühjahr nicht an einem Theaterevent im Vorfeld der Olympischen Spiele in Japan teilnehmen. "Nach eingehenden Überlegungen bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich an dem Kabuki-Opern-Event aufgrund der Komplexität des Projekts nicht mitwirken werde", wird Domingo zitiert. Die Kombination aus Oper und dem japanischen Kabuki bildet den Auftakt eines Festivals.