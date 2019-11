Zweiter Saison-Assist für Grabner bei 2:3-Niederlage

Michael Grabner hat am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) seinen zweiten Assist-Punkt der Saison verbucht. Der Kärntner leistete für die Arizona Coyotes gegen die Columbus Blue Jackets die Vorarbeit zum 2:1, am Ende setzte es aber eine 2:3-Heimniederlage für sein Team.