Britisches Unterhaus wählte Lindsay Hoyle zum neuen "Speaker"

Die Abgeordneten im britischen Unterhaus haben am Montagabend den bisherigen stellvertretenden Parlamentspräsidenten Lindsay Hoyle zum neuen "Speaker" gewählt. Der 62-Jährige setzte sich in der vierten Wahlrunde gegen seinen Konkurrenten Chris Bryant durch. Hoyle, der als Favorit galt, tritt nun die Nachfolge von John Bercow an, der nach zehn Jahren als Parlamentspräsident zurückgetreten war.