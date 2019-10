Christbaum am Wiener Rathausplatz ist heuer ein Salzburger

Der traditionelle Christbaum vor dem Wiener Rathaus ist heuer ein Salzburger. Dabei handelt es sich um eine 130 Jahre alte Fichte aus einem Wald in Embach, einem Ortsteil der Pinzgauer Gemeinde Lend, wie das Rathaus am Mittwoch informierte. Am kommenden Dienstag, 5. November, wird der 32 Meter hohe Riese aufgestellt.